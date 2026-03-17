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Carla Zunino es condecorada por Bomberos de Santiago debido a su labor como comunicadora

La conductora de La Prueba de ADN expresó su alegría al recibir este premio y reafirmó su “compromiso de seguir apoyando en todo lo que pueda a esta institución”.

José Campillay

Carla Zunino es condecorada por Bomberos de Santiago debido a su labor como comunicadora

Carla Zunino es condecorada por Bomberos de Santiago debido a su labor como comunicadora / Mario Andrés Vergara Escobar

El recién pasado lunes 16 de marzo la periodista de ADN, Carla Zunino, fue condecorada por el Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) con el Premio Guillermo Pérez de Arce adriasola.

Se trata de un reconocimiento que que la institución concede a medios de comunicación y profesionales que han contribuido de forma destacada a la difusión de sus actividades y servicios.​

Este premio lleva el nombre de uno de los fundadores históricos de la institución y se entrega de forma periódica a referentes de los medios por su apoyo en la transmisión de la labor bomberil.

Tras recibir la condecoración, la con ductora de La Prueba de ADN compartió en redes sociales su gratitud por el hecho y agradeciendo el espacio que le permite llevar a cabo su labor.

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Me siento tan honrada! Mi admiración por los bomberos y bomberas de Chile es enorme y siento que nada que uno haga se compara a esa vocación tan grande, por eso lo recibo con demasiada alegría y con el compromiso de seguir apoyando en todo lo que pueda a esta institución", escribió.

“Mil gracias querido @cbs1863 por este reconocimiento y sigan contando conmigo para lo que necesiten!“, concluyó la también conductora del canal 24 Horas.

Zunino, quien se desempeña en las señales de TVN y Radio ADN, ha consolidado su presencia en la cobertura de noticias y eventos nacionales, con foco en la divulgación de temas de interés público.

Su labor en la divulgación de situaciones de emergencia, protección civil y labores de servicio comunitario ha sido uno de los motivos que explican el reconocimiento de Bomberos de Santiago, que busca reforzar la alianza entre la institución y los medios de comunicación.​

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