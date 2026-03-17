Artistas urbanos se toman Ñuñoa para darle el vamos a un proyecto inmobiliario que integra áreas verdes y parques

El arte urbano vuelve a demostrar que es mucho más que “rayar paredes”, como pueden catalogarlo algunos, con intervenciones que dan cuenta de todo lo que representa e incluso por la manera en que puede cambiar aspectos.

Los colores y murales pintorescos se tomaron Maratón 2040, en Ñuñoa, mientras se presentaba Residential Park, un desarrollo que busca incorporar un parque natural dentro de la ciudad.

Cinco artistas fueron los encargados de intervenir la fachada perimetral en una jornada que combinó arte, comunidad y lanzamiento comercial.

El evento incluyó el relanzamiento de la sala de ventas y presentaciones itinerantes que acompañaron el avance del mural, además de un cóctel donde se dieron a conocer las principales características del proyecto.

El proyecto se ubica en una zona de fuerte identidad cultural: en el eje Rodrigo de Araya con Maratón, próximo al Parque del Estadio Nacional y a las estaciones de Metro Rodrigo de Araya y Estadio Nacional,

“Ñuñoa tiene una identidad cultural muy definida, y quisimos que Residential Park formara parte de ella desde el primer día. El arte en la fachada no es decoración, es una forma de decirle al barrio que este proyecto llegó a quedarse”, expresó Carolina Oliveros, gerente de Experiencia de Inmobiliaria Imagina.

La intervención artística fue liderada por Totoy Zamudio, reconocido muralista nacional, quien valoró la conexión entre el arte urbano y la arquitectura contemporánea.

“Los conceptos que uno trabaja y que ellos quieren promover están en sintonía. Imagina está permitiendo a la gente respirar, vivir de una manera distinta", reflexionó.

Así, se mostró entusiasta “por cómo se soluciona el espacio, por las áreas verdes, por la consideración de los materiales, por cómo están dispuestos los edificios”.

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Detalles del proyecto inmobiliario

El proyecto contempla departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios desde 38,79 m², y más de 15 espacios comunes bajo el concepto Design District, incluyendo piscina lounge, cowork en interiores y exteriores, entre otras características.

La seguridad incorpora tecnología de última generación, con cerco eléctrico, circuito cerrado, cerraduras digitales y alarmas en los accesos.

El mural ejecutado durante el fin de semana permanecerá como parte del paisaje urbano, integrando desde ya al proyecto en la vida cultural de Ñuñoa. Una postal que anticipa el espíritu con que Residential Park busca convivir con su entorno.