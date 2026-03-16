“Tengo 40 minutos para ir a otro homicidio”: La grave denuncia de la familia de joven que murió en un procedimiento policial / Lukas Solis

Como Horacio Boudon, de 26 años, fue identificado el joven que falleció la noche del viernes tras recibir un disparo por parte de un funcionario de Carabineros en la comuna de San Bernardo. El hecho se desencadenó en la intersección de Santa Carolina con el pasaje Paso Drake, en la población El Manzano, luego de que el conductor intentara huir de un control realizado por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP).

Según la versión policial, el disparo se percutó durante el seguimiento para verificar la dinámica del hecho. Por su parte, el fiscal Patricio Rosas, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, coordina las diligencias para determinar si el uso del armamento fue justificado, mientras que el funcionario involucrado permanece en calidad de testigo.

Denuncias de negligencia y estigmatización

La familia de Boudon ha manifestado una profunda indignación, no solo por el uso del arma, sino por el procedimiento posterior al disparo. Naomi Encina, prima de la víctima y profesional de la salud, denunció públicamente en el programa Contingo en La Mañana que las maniobras de auxilio grabadas en el lugar estuvieron fuera de todo estándar médico.

“Cuando vi las imágenes, cuando le estaban haciendo la pseudo reanimación, está fuera de protocolo. Jamás se ha visto que uno realice un RCP con una rodilla en el pecho”, aclaró Encina, cuestionando que se catalogue el actuar policial como prestación de ayuda.

Asimismo, los vecinos y familiares criticaron que el joven no fuera trasladado de inmediato al Hospital El Pino, a pesar de la cercanía del recinto médico con el lugar del suceso.

Cuestionamientos al trato del Ministerio Público

Encina también relató un trato deshumanizado por parte de la Fiscalía al momento de solicitar información. Según su testimonio, el fiscal a cargo habría minimizado el impacto del caso debido a la carga laboral: “Me dijo ‘no, con esto para mí es más que suficiente, y a todo esto tengo 40 minutos para ir a otro homicidio’”.

La familia acusó además una fuerte estigmatización por el barrio donde ocurrió el incidente, sugiriendo que el escenario investigativo y mediático habría sido distinto de haber ocurrido en el sector oriente de la capital. “Si yo quise hablar es porque no quiero que se hable como el joven que evadió la fiscalización, quiero que hablemos de Horacio”, sentenció su prima.