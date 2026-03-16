;

VIDEO. “Tengo 40 minutos para ir a otro homicidio”: La grave denuncia de la familia de joven que murió en un procedimiento policial

La víctima fue identificada como Horacio Boudon. Familiares denuncian que los funcionarios aplicaron maniobras de reanimación fuera de protocolo y acusan falta de auxilio oportuno.

Mario Vergara

“Tengo 40 minutos para ir a otro homicidio”: La grave denuncia de la familia de joven que murió en un procedimiento policial

“Tengo 40 minutos para ir a otro homicidio”: La grave denuncia de la familia de joven que murió en un procedimiento policial / Lukas Solis

Como Horacio Boudon, de 26 años, fue identificado el joven que falleció la noche del viernes tras recibir un disparo por parte de un funcionario de Carabineros en la comuna de San Bernardo. El hecho se desencadenó en la intersección de Santa Carolina con el pasaje Paso Drake, en la población El Manzano, luego de que el conductor intentara huir de un control realizado por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP).

Según la versión policial, el disparo se percutó durante el seguimiento para verificar la dinámica del hecho. Por su parte, el fiscal Patricio Rosas, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, coordina las diligencias para determinar si el uso del armamento fue justificado, mientras que el funcionario involucrado permanece en calidad de testigo.

Denuncias de negligencia y estigmatización

La familia de Boudon ha manifestado una profunda indignación, no solo por el uso del arma, sino por el procedimiento posterior al disparo. Naomi Encina, prima de la víctima y profesional de la salud, denunció públicamente en el programa Contingo en La Mañana que las maniobras de auxilio grabadas en el lugar estuvieron fuera de todo estándar médico.

Revisa también:

ADN

“Cuando vi las imágenes, cuando le estaban haciendo la pseudo reanimación, está fuera de protocolo. Jamás se ha visto que uno realice un RCP con una rodilla en el pecho”, aclaró Encina, cuestionando que se catalogue el actuar policial como prestación de ayuda.

Asimismo, los vecinos y familiares criticaron que el joven no fuera trasladado de inmediato al Hospital El Pino, a pesar de la cercanía del recinto médico con el lugar del suceso.

Cuestionamientos al trato del Ministerio Público

Encina también relató un trato deshumanizado por parte de la Fiscalía al momento de solicitar información. Según su testimonio, el fiscal a cargo habría minimizado el impacto del caso debido a la carga laboral: “Me dijo ‘no, con esto para mí es más que suficiente, y a todo esto tengo 40 minutos para ir a otro homicidio’”.

La familia acusó además una fuerte estigmatización por el barrio donde ocurrió el incidente, sugiriendo que el escenario investigativo y mediático habría sido distinto de haber ocurrido en el sector oriente de la capital. “Si yo quise hablar es porque no quiero que se hable como el joven que evadió la fiscalización, quiero que hablemos de Horacio”, sentenció su prima.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad