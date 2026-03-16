Rey de España admite que “hubo mucho abuso” en la conquista de América pero que deben analizarse en su “justo contexto”

En un acto que no figuraba en su agenda pública, el Rey Felipe VI visitó por sorpresa la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena” en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

Durante el recorrido, el monarca protagonizó un momento histórico al reconocer abiertamente que “hubo mucho abuso” y “controversias éticas” durante el proceso de colonización de América por parte de los conquistadores españoles, publica El País.

En una conversación informal con el embajador de México, Quirino Ordaz, Felipe VI matizó que, si bien estos hechos no pueden hacer sentir “orgullosos” a los españoles bajo los valores actuales, deben analizarse en su “justo contexto” y sin un “excesivo presentismo moral”. El monarca enfatizó la necesidad de un análisis objetivo y riguroso para sacar lecciones sobre cómo se ejerce el poder.

Un gesto tras años de crisis diplomática

Esta visita se interpreta como una señal de reconciliación tras una crisis iniciada en 2019, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador exigió por carta un perdón oficial que el Rey dejó sin respuesta. El distanciamiento llegó a su punto máximo cuando la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al monarca a su toma de posesión.

El proceso de acercamiento comenzó en noviembre pasado con declaraciones del canciller José Manuel Albares, quien lamentó el “dolor e injusticia” hacia los pueblos originarios. Sheinbaum “recogió el guante” en aquella ocasión, señalando que el reconocimiento de los agravios engrandece a los pueblos.