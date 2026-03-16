“Nos defenderemos el tiempo necesario hasta que el enemigo comprenda que no puede detener una guerra cuando le plazca”

La tensión en Medio Oriente sumó este lunes un nuevo capítulo, luego de que Irán endureciera públicamente su discurso frente a Estados Unidos e Israel.

En medio del conflicto que mantiene en alerta a la región, el gobierno iraní aseguró que continuará respondiendo mientras considere que existan amenazas directas contra su territorio.

La advertencia fue formulada por Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Defensa iraní, quien sostuvo que las fuerzas armadas del país no retrocederán hasta dejar en claro que Teherán no aceptará ataques seguidos de pausas estratégicas decididas por sus adversarios.

En esa línea, el vocero afirmó: “Nos defenderemos el tiempo que sea necesario, hasta que el enemigo comprenda que no puede iniciar una guerra contra Irán cuando quiera y detenerla cuando le plazca”.

Irán acusa a EE.UU. e Israel de imponer una guerra “cuando les conviene”

Durante su declaración, Baghaei también cuestionó con dureza la actuación de Washington y Tel Aviv, a quienes responsabilizó de intentar condicionar los tiempos del conflicto. Según planteó, la preocupación de Teherán no solo apunta al actual escenario bélico, sino también a evitar que este tipo de ofensivas se repitan de forma periódica.

El portavoz iraní afirmó que su país no tolerará que “dos regímenes malvados”, en alusión a EE.UU. e Israel, impongan una guerra y luego intenten frenar las hostilidades solo cuando eso resulte funcional a sus intereses. Además, remarcó que “hay que garantizar que estas guerras intermitentes no se nos impongan periódicamente, a nuestra región y a nuestro país”, dejando ver que la estrategia comunicacional iraní busca instalar una señal de firmeza tanto hacia el exterior como ante su propia población.

Las palabras de Baghaei elevan aún más la presión internacional en un momento especialmente sensible para la estabilidad regional. La advertencia, además, refuerza la idea de que Teherán no está dispuesto a aceptar salidas parciales o treguas temporales si estas no vienen acompañadas de garantías concretas de seguridad.

Por ahora, el mensaje de Irán apunta a marcar posición en un tablero geopolítico cada vez más frágil, donde cualquier declaración puede influir en los próximos movimientos diplomáticos y militares.