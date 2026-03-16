Ministra de la Mujer llama a dejar “caricaturas y prejuicios” sobre su gestión y afirma que trabajará por “las reales urgencias” de las mujeres

Durante este lunes, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, se refirió a las críticas y cuestionamientos que han surgido en torno al enfoque valórico que tendrá su gestión al frente de la cartera.

Tras participar en el ciclo “Conoce a tu ministro”, organizado por Icare, la autoridad sostuvo que su labor estará enfocada en abordar las necesidades concretas de las mujeres en el país.

“Algo para mí importante de mencionar es que basta de las caricaturas y prejuicios. Yo soy ministra de Estado, trabajaré por todas las mujeres de Chile y sus reales urgencias”, afirmó.

En la instancia, también fue consultada por el rol que podría desempeñar la Primera Dama, María Pía Adriasola, dentro del ámbito social. Sobre ese punto, Marín señaló que se trata de una figura con una función relevante.

“Me parece importante. Tiene un rol social muy valorado”, indicó.

Respecto de las prioridades que impulsará el ministerio, la secretaria de Estado planteó que una de las líneas de trabajo será avanzar en medidas que permitan equilibrar la vida laboral con la familiar.

“La línea valórica busca resaltar la importancia de compatibilizar la vida laboral y familiar, que no tengamos que escoger”, explicó.

Finalmente, la ministra fue consultada por el proyecto de ley que busca legalizar el aborto libre hasta la semana 14 de gestación, iniciativa que actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso.

Sobre ese punto, Marín indicó que el debate corresponde al Poder Legislativo. “Está en la Cámara, por ende, su tramitación compete a los parlamentarios”, sostuvo.