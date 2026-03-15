Lollapalooza Chile 2026 EN VIVO: dónde y cómo ver el festival online y gratis hoy domingo 15 de marzo

La música vuelve a tomarse el Parque O’Higgins este domingo 16 de marzo, con la jornada final de Lollapalooza Chile 2026, uno de los festivales más importantes del país y de Latinoamérica.

El evento cerrará tres días de conciertos con una cartelera que mezcla artistas internacionales y nacionales, atrayendo a miles de asistentes y a una audiencia digital que sigue cada presentación desde sus casas.

Entre los nombres más esperados de esta última jornada destacan la cantante estadounidense Chappell Roan, el histórico grupo chileno Quilapayún y el reconocido DJ Skrillex, quienes serán parte del cierre del festival con espectáculos que prometen congregar a miles de fanáticos en los distintos escenarios del recinto.

Cómo ver Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis hoy

La transmisión oficial del festival estará disponible mediante el streaming que transmitirá desde los distintos escenarios.

A través de estas señales, los fanáticos que no pudieron asistir al festival podrán seguir presentaciones, además de momentos destacados de la jornada.

Este domingo lo puedes seguir en el sitio web oficial del evento (pinchar aquí), como también sus canales en Youtube.

Todo arranca este sábado desde las 13:30 horas, con la presentación de “Los Borne”.

Horarios de Lollapalooza Chile 2026 para hoy domingo 15 de marzo