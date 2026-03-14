La música chilena dominó los escenarios: así fue la segunda jornada del Lollapalooza Chile 2026

Este sábado se vivió la segunda jornada de Lollapalooza Chile que estuvo marcado por las bandas chilenas que se presentaron en los principales escenarios del festival.

Con la apertura de las puertas fijada para las 13:00 horas, las bandas que abrieron los fuegos de esta jornada fueron Fonosida y Astronautiko quienes se presentaron en el Lotus Stage y Banco de Chile Stage, respectivamente.

Radio ADN estuvo presente junto al equipo de ADN.cl en esta segunda jornada de fiesta musical donde pudimos conversar con varios de sus protagonistas.

Entre ellos: Marcianeke, Tomo Como Rey, Marlon Breeze, Mano de Obra, Como Asesinar a Felipes quienes dieron sus apreciaciones de lo vivido en el Parque O’Higgins.

Uno de los puntos que marcaron la jornada de este sábado fue la presentación de Candelabro.

La banda de rock nacional realizó una comentada presentación en Lollapalooza donde criticó a José Antonio Kast, Javier Milei, Donald Trump y Benjamín Netanyahu.

Uno de los platos fuertes de esta jornada son Los Bunkers, quienes cerraron la jornada en el Parque O’Higgins.

Previo a su show conversaron con los medios sobre lo que significa para ellos ser la primera banda chilena en ser cabeza de cartel de este famoso festival.

Otra de las voces que marcaron la jornada fue la presentación de Lorde, quien se presentó por tercera vez en nuestro país y se convirtió en uno de los cabeza de cartel más esperado por los fanáticos.

Tyler, The Creator se presentó por primera vez en Chile con un espectáculo que hizo vibrar a todos los asistentes del Parque O’Higgins.

El rapero norteamericano sorprendió con un impresionante show de luces y motivó a los fanáticos nacionales a cantar junto a él sus mayores éxitos.