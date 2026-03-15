El reciente paso de Lollapalooza Chile 2026 dejó varios momentos memorables para los fanáticos de la música y las redes sociales.

Uno de los más comentados en las últimas horas fue el inesperado encuentro entre la cantante e influencer chilena Katteyes y el grupo internacional Katseye, quienes protagonizaron un video que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.

Ambas artistas habían tenido exitosas presentaciones durante el evento realizado en el Parque O’Higgins, donde reunieron a miles de asistentes. Tras sus shows, las redes sociales explotaron luego de que Katteyes compartiera un registro junto a las integrantes de Katseye, cumpliendo así un crossover que muchos seguidores venían solicitando desde hace tiempo.

El video que desató furor entre los fanáticos

El clip, publicado en la cuenta de Instagram de la influencer chilena, muestra a Katteyes junto a las integrantes del grupo interpretando la coreografía del tema “¿Aló?”. El registro rápidamente comenzó a circular entre los fanáticos, generando miles de reacciones y comentarios en distintas plataformas.

Al compartir el video, la creadora de contenido celebró el momento con un mensaje que resumía el entusiasmo de los seguidores: “Finalmente las kats”, escribió, acompañando el registro que muestra la interacción entre ambas figuras.

El encuentro fue particularmente celebrado por los fanáticos debido a que las comparaciones entre los nombres de Katteyes y Katseye ya habían generado conversaciones en redes sociales durante meses. Por lo mismo, la colaboración improvisada en el festival fue vista como un guiño directo a esa conexión que el público había detectado previamente.

¿Te gustaría ver una colaboración musical oficial entre Katteyes y Katseye en el futuro?