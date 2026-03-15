15 años de amor a prueba de kilómetros: El sólido vínculo entre José Antonio Raffo y Lux Pascal

Las relaciones a distancia son un tema complejo al momento de hablar de romances, aunque muchas veces hay quienes logran superar este tipo de adversidades.

Entre las parejas del mundo del espectáculo chileno hay un ejemplo de quienes han podido sobrellevar la separación física y mantener un vínculo fuerte y estable.

Se trata de José Antonio Raffo y Lux Pascal, quienes parecen haber encontrado la fórmula del éxito bajo este escenario.

Con una relación que ya suma 15 años, hoy experimentan las situaciones que propone el ‘pololeo a distancia’, demostrando que el compromiso trasciende las fronteras geográficas.

A pesar de que Pascal reside actualmente en el extranjero y Raffo se mantiene en Chile, enfocado en su participación en Fiebre de baile, han sabido mantener una dinámica acertada.

“Lo que sí puedo decir es que el amor todo lo puede y nosotros somos una familia, una dupla, somos tan amigos como pareja, y nos apoyamos en todo”, explicó el intérprete en conversación con LUN.

Esta conexión es lo que él define como una “célula que no se rompe”, un espacio de confianza mutua que les permite crecer profesionalmente de forma independiente sin descuidar el proyecto común.

Apoyo incondicional

La distancia física se acorta cada vez que José Antonio sale al escenario para bailar. Más allá de las fronteras, Lux sigue cada paso de su pareja a través de la televisión, convirtiéndose en su espectadora más fiel.

El actor admite que este respaldo es fundamental, especialmente ante el “terror” que le genera la competencia en una disciplina que considera su mayor desafío técnico.

“Lux estaba feliz (por su participación en el programa), empatizando con mi nervio y con mi terror”, asegura, destacando que ella siempre ha sido un pilar fundamental en su carrera.

“Cada uno tiene su compromiso y mi compromiso es con el escenario y la danza. Y Lux siempre ha sido apoyo para mí”, complementó.