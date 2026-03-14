Pole histórica en la Fórmula 1: se bate un récord que parecía imposible en el GP de China

Kimi Antonelli hizo historia este sábado en la Fórmula 1 al romper un récord que parecía imposible. Con 19 años, seis meses y 17 días, el italiano logró la pole position del Gran Premio de China, convirtiéndose en el piloto más joven en conseguir el mejor tiempo de una clasificación en la máxima categoría del automovilismo.

Antonelli encabezó el doblete de Mercedes y estará en la primera fila de la carrera de este domingo junto a George Russell, borrando el récord de Sebastian Vettel, que tenía 21 años cuando obtuvo la pole del Gran Premio de Italia en 2008.

El italiano brilló en la última vuelta de qualy con un tiempo de 1 minuto y 32,046 segundos, 0,222 por delante de su compañero de equipo y líder del campeonato, Russell, que había ganado la carrera sprint horas antes.

La pareja de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, ocupará la segunda fila de la parrilla para la carrera del domingo tras clasificar tercero y cuarto. Luego se situaron los McLaren de Oscar Piastri y el campeón del mundo Lando Norris.

Por otro lado, Max Verstappen sigue sin repuntar e iniciará desde el octavo puesto, prolongando un fin de semana decepcionante en un Red Bull.

¿Cuándo es y dónde ver el Gran Premio de China de la Fórmula 1?

El Gran Premio de China se llevará a cabo durante la madrugada de este domingo 15 de marzo desde las 04:00 horas de Chile.

La segunda carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1 se podrá a través de la señal de ESPN. También se podrá disfrutar en Disney+, plataforma de streaming de pago donde los fanáticos podrán ver diferentes cámaras de la carrera.