;

VIDEO. F1, Gran Premio de China 2026: horario, cómo y dónde ver la carrera en vivo por TV

La categoría reina del automovilismo vivirá este domingo por la madrugada su segunda fecha de la temporada 2026.

Nicolás Lara Córdova

F1, Gran Premio de China 2026: horario, cómo y dónde ver la carrera en vivo por TV

F1, Gran Premio de China 2026: horario, cómo y dónde ver la carrera en vivo por TV / Lars Baron

Mercedes, junto a George Russell, buscarán este domingo por la madrugada su segunda victoria de la temporada en el Gran Premio de China.

El piloto británico de las ‘flechas plateadas’ marcó los mejores tiempos en la práctica libre 1 y en la clasificación para la carrera sprint, ratificando el buen momento que está viviendo la escudería alemana.

Revisa también:

ADN

El domingo, como es costumbre, se desarrollará el Gran Premio de China y aquí en ADN.cl te contamos los detalles de cómo y dónde ver la primera carrera de la temporada.

¿Cuándo se llevará a cabo el Gran Premio de China de Fórmula 1?

La clasificación se correrá en la madrugada del sábado 14 de marzo desde las 04:00 hasta las 05:00 horas de nuestro país.

En tanto, el Gran Premio de China se llevará a cabo durante la madrugada del 15 de marzo desde las 04:00 horas de Chile.

¿Dónde ver el Gran Premio de China de Fórmula 1?

La segunda carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1 se podrá disfrutar a través de televisión gracias a la señal de ESPN.

Además también se podrá disfrutar a través de Disney+, plataforma de streaming de pago en los fanáticos podrán ver diferentes cámaras de la carrera.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad