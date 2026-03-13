F1, Gran Premio de China 2026: horario, cómo y dónde ver la carrera en vivo por TV / Lars Baron

Mercedes, junto a George Russell, buscarán este domingo por la madrugada su segunda victoria de la temporada en el Gran Premio de China.

El piloto británico de las ‘flechas plateadas’ marcó los mejores tiempos en la práctica libre 1 y en la clasificación para la carrera sprint, ratificando el buen momento que está viviendo la escudería alemana.

El domingo, como es costumbre, se desarrollará el Gran Premio de China y aquí en ADN.cl te contamos los detalles de cómo y dónde ver la primera carrera de la temporada.

¿Cuándo se llevará a cabo el Gran Premio de China de Fórmula 1?

La clasificación se correrá en la madrugada del sábado 14 de marzo desde las 04:00 hasta las 05:00 horas de nuestro país.

En tanto, el Gran Premio de China se llevará a cabo durante la madrugada del 15 de marzo desde las 04:00 horas de Chile.

¿Dónde ver el Gran Premio de China de Fórmula 1?

La segunda carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1 se podrá disfrutar a través de televisión gracias a la señal de ESPN.

Además también se podrá disfrutar a través de Disney+, plataforma de streaming de pago en los fanáticos podrán ver diferentes cámaras de la carrera.