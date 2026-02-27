;

Denuncian a Franco Parisi por eventual uso de instrumento público

El 8° Juzgado de Garantía de Santiago remitió los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte luego de que un receptor judicial constatara que el domicilio informado por el líder del PDG en su documentación electoral no existiría.

Johannes Kaiser denunció a Franco Parisi por un eventual uso de instrumento público falso, luego de que en el marco de una querella por injurias y calumnias se constatara que la dirección informada por el líder del Partido de la Gente en su documentación electoral no existiría físicamente.

El 8° Juzgado de Garantía de Santiago ordenó remitir los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte para que investigue el eventual delito.

La controversia se originó en una causa iniciada el 10 de octubre del año pasado, cuando Kaiser presentó una querella contra Parisi tras acusarlo, en pleno periodo de campaña, de un “intento de corrupción” por no renunciar a su dieta parlamentaria mientras recorría Chile como candidato presidencial. Desde entonces, los abogados del diputado han intentado notificar formalmente al excandidato, trámite que no se ha concretado en más de cuatro meses.

En la primera audiencia de procedimiento de acción privada, realizada este jueves sin la presencia de Parisi por encontrarse fuera del país, la parte querellante expuso las dificultades para ubicarlo. Tras solicitar al Servicio Electoral el domicilio registrado en la documentación oficial de su candidatura —Helsby 10.056, en La Reina— un receptor judicial verificó en terreno que esa numeración no existe.

Según la certificación incorporada a la causa, al consultar al conserje del recinto ubicado en el número 10.010 de la misma calle, este señaló “trabajar hace muchos años en el lugar y manifiesta de manera categórica no conocer la vivienda buscada ni tampoco al querellado, a quien no lo identifica como vecino del sector”.

A partir de estos antecedentes, el tribunal fijó una nueva fecha de audiencia y dispuso el envío de la información al Ministerio Público para que determine si existen responsabilidades penales asociadas al domicilio informado.

Consultado por Reportajes Teletrece, Mauricio Pavez Galaz, abogado de Franco Parisi, afirmó que “respecto de la denuncia interpuesta por la parte del señor Kaiser en audiencia celebrada el día de hoy, debo señalar que esta carece de todo fundamento, pues el domicilio que informó en su oportunidad el Sr. Parisi como su domicilio electoral, es un domicilio real y existente. Por lo que la denuncia realizada podría estimarse como calumniosa”.

Además, agregó que “el señor Parisi, desde hace sólo un par de meses, tiene nuevo domicilio en Chile, mismo que informó en toda la documentación requerida para su postulación a la Presidencia de Chile”. La causa continuará su tramitación mientras se intenta concretar la notificación pendiente y se investigan los antecedentes derivados al Ministerio Público.

