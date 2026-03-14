Encuesta Cadem destaca figura de Camila Vallejo y la Ley de 40 horas como lo mejor del Gobierno de Gabriel Boric

Jose Antonio Kast ya lleva unos días como nuevo Presidente de Chile pero aún quedan análisis por hacer de lo que fue el Gobierno de Gabriel Boric.

En este contexto, la encuesta Cadem Plaza Pública de la segunda semana de marzo revela que la ciudadanía identifica la Ley de 40 horas como el mayor acierto del expresidente.

Hay que recordar que el sondeo que evalúa tanto hitos positivos como negativos del mandato saliente y también anticipa el inicio del período de Kast.​

Otros avances valorados del periodo pasado incluyen la reforma de pensiones, el aumento del sueldo mínimo y la Ley Papito Corazón, que generaron menciones relevantes entre los participantes.​

Por su parte, Camila Vallejo, ex ministra vocera de Gobierno, se posiciona como la figura mejor evaluada del gabinete de Boric, superando a Mario Marcel, ex titular de Hacienda, quien ocupó el segundo lugar en las preferencias.​

Este reconocimiento subraya su rol en la comunicación oficial durante la administración, manteniéndose en el cargo durante los cuatro años.

Críticas enfocadas en Caso Monsalve y seguridad

En el polo opuesto, el Caso Monsalve emerge como el principal tropiezo del período, seguido por la gestión en seguridad pública y el Caso Fundaciones, temas que dominaron la agenda política.​

Mientras tanto, iniciativas como el Plan de Emergencia Habitacional y el Plan Nacional de Búsqueda recibieron las menores menciones positivas.​

El estudio refleja un cierre mixto para Boric, con expectativas abiertas hacia el nuevo gobierno de Kast, en un contexto de transición marcado por estas percepciones ciudadanas.​