Muere Jürgen Habermas, gigante de la filosofía alemana, a los 96 años

Durante la jornada de este sábado 14 de marzo se informó sobre la muerte de Jürgen Habermas, reconocido filósofo alemán, a los 96 años de edad.

La noticia fue entregada por la editorial Suhrkamp, detallando que partió sin mayores complicaciones en la ciudad de Starnberg.

El también sociólogo supo destacarse como el intelectual más relevante de la época contemporánea, liderando a toda una generación de Alemania participando activamente en los principales debates posguerra.

En sus etapas finales, se enfocó en impulsar un proyecto federal europeo para prevenir el resurgimiento de disputas nacionalistas en el continente, similares a las del siglo XX.​

A lo largo de su trayectoria, Habermas entrelazó de manera inseparable la filosofía con la política, así como el pensamiento con la praxis concreta. Esta conexión le otorgó una autoridad moral que se reflejó en numerosos galardones a nivel global.

Durante los años 60, se posicionó como una figura clave en las protestas estudiantiles alemanas. Sin embargo, décadas después, generó controversia al advertir sobre los peligros de un “fascismo de izquierda” que amenazaba el Estado de derecho.

En 1989, cuestionó abiertamente el proceso de reunificación alemana, al considerar que estaba dominado por prioridades económicas y convertía al marco alemán en su símbolo principal.

Nacido el 18 de junio de 1929 en Düsseldorf, Jürgen formó parte de las Juventudes Hitlerianas, aunque su edad le impidió involucrarse directamente en el conflicto bélico.

Hoy, sobre todo tras su muerte, su obra perdura como referente en el pensamiento contemporáneo.