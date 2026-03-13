;

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: estas serían las comunas que tendrían precipitaciones

Las proyecciones del tiempo anticipan un descenso en las temperaturas, además del avance de un nuevo sistema frontal desde el sur del país.

Juan Castillo

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: estas serían las comunas que tendrían precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: estas serían las comunas que tendrían precipitaciones / Sebastian Beltran Gaete

Un sistema frontal potenciado por un río atmosférico podría acercar lluvias a la Región Metropolitana durante la próxima semana, en un escenario que todavía se considera preliminar, pero que ya empieza a mostrar señales en los modelos meteorológicos.

Según las proyecciones, debido a que el frente se moverá con fuerza por el sur y centro-sur entre el sábado 14 y el domingo 15 de marzo, su “cola” de humedad podría empujar precipitaciones hacia la zona central en los días posteriores.

En detalle, el pronóstico disponible para la capital apunta a un inicio de semana con nubosidad en aumento. Aun así, se advierte que, con un nuevo pulso de humedad, el panorama podría cambiar durante el lunes y abrir una ventana de precipitaciones débiles para algunos sectores.

Revisa también:

ADN

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: estas serían las comunas afectadas

Según las proyecciones, el punto más probable de ingreso no sería el centro de Santiago. El modelo europeo ECMWF comienza a mostrar señales de que el sistema frontal podría alcanzar partes del valle metropolitano hacia el final de la jornada del lunes 16, con foco en las zonas más cercanas al sur y suroeste de la región.

En esa línea, las comunas con mayor probabilidad de acumulados se ubicarían en el surponiente, como San Pedro, Melipilla y Alhué, que podrían registrar lluvias localmente más intensas si el frente logra avanzar con suficiente energía.

En el centro de Santiago, el escenario sería más moderado: según consigna Meteored, por ahora no se proyectan precipitaciones significativas, aunque se advierte que la situación puede modificarse con nuevas actualizaciones del modelo.

La recomendación es estar pendiente a las proyecciones de meteorología para la próxima semana, la cual podría ir variando o reforzando el pronóstico de lluvia.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad