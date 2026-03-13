Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: estas serían las comunas que tendrían precipitaciones / Sebastian Beltran Gaete

Un sistema frontal potenciado por un río atmosférico podría acercar lluvias a la Región Metropolitana durante la próxima semana, en un escenario que todavía se considera preliminar, pero que ya empieza a mostrar señales en los modelos meteorológicos.

Según las proyecciones, debido a que el frente se moverá con fuerza por el sur y centro-sur entre el sábado 14 y el domingo 15 de marzo, su “cola” de humedad podría empujar precipitaciones hacia la zona central en los días posteriores.

En detalle, el pronóstico disponible para la capital apunta a un inicio de semana con nubosidad en aumento. Aun así, se advierte que, con un nuevo pulso de humedad, el panorama podría cambiar durante el lunes y abrir una ventana de precipitaciones débiles para algunos sectores.

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: estas serían las comunas afectadas

Según las proyecciones, el punto más probable de ingreso no sería el centro de Santiago. El modelo europeo ECMWF comienza a mostrar señales de que el sistema frontal podría alcanzar partes del valle metropolitano hacia el final de la jornada del lunes 16, con foco en las zonas más cercanas al sur y suroeste de la región.

En esa línea, las comunas con mayor probabilidad de acumulados se ubicarían en el surponiente, como San Pedro, Melipilla y Alhué, que podrían registrar lluvias localmente más intensas si el frente logra avanzar con suficiente energía.

En el centro de Santiago, el escenario sería más moderado: según consigna Meteored, por ahora no se proyectan precipitaciones significativas, aunque se advierte que la situación puede modificarse con nuevas actualizaciones del modelo.

La recomendación es estar pendiente a las proyecciones de meteorología para la próxima semana, la cual podría ir variando o reforzando el pronóstico de lluvia.