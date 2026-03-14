VIDEO. “Los tiempos cambiaron hace una semana atrás, nosotros siempre vamos a ser la resistencia cultural”
Koala Contreras de Cómo Asesinar a Felipes conversó en exclusiva con Radio ADN tras su participación en Lollapalooza Chile 2026. El musico valoró positivamente su concierto en el festival que se está desarrollando en el Parque O’Higgins y se definió como una “resistencia cultural” en los tiempos difíciles.
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