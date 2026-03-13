SHOA descarta riesgo de tsunami en costas de Chile tras temblor 6,5 registrado la zona centro-norte

Durante la mañana de este viernes, un fuerte temblor sacudió la zona centro-norte del país.

En detalle, según ha informado Senapred, el sismo tuvo una magnitud de 6,5, mientras que su epicentro se ubicó a 41 kilómetros al suroeste de Huasco, en la región de Coquimbo.

En ese sentido, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas nacionales.

“SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron.

El temblor también se percibió en localidades de la región de Atacama y Valparaíso.