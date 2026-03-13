;

Temblor sacude la zona centro-norte de Chile: autoridades elevan a 6,5 magnitud del sismo

Revisa acá más detalles del movimiento telúrico percibido este viernes.

Juan Castillo

ADN

ADN

En horas de la mañana de este viernes 13 de marzo, un temblor sacudió la zona centro-norte del país.

Según actualizó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el sismo tuvo una magnitud de 6,5.

Mientras que su epicentro se ubicó a 41 kilómetros al suroeste de Huasco, en la región de Coquimbo.

El sismo también se percibió en localidades de la región de Atacama y Valparaíso.

