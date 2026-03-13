Temblor sacude la zona centro-norte de Chile: autoridades elevan a 6,5 magnitud del sismo
Revisa acá más detalles del movimiento telúrico percibido este viernes.
En horas de la mañana de este viernes 13 de marzo, un temblor sacudió la zona centro-norte del país.
Según actualizó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el sismo tuvo una magnitud de 6,5.
Mientras que su epicentro se ubicó a 41 kilómetros al suroeste de Huasco, en la región de Coquimbo.
El sismo también se percibió en localidades de la región de Atacama y Valparaíso.
