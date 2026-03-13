;

Lollapalooza Chile 2026 EN VIVO: Dónde y cómo ver el festival online y gratis hoy viernes 13 de marzo

Sabrina Carpenter, Deftones, Interpol y Young Cister son algunos de los artistas que se presentan durante esta jornada en el Parque O’Higgins.

Javier Méndez

Lollapalooza Chile 2026 EN VIVO: Dónde y cómo ver el festival online y gratis hoy viernes 13 de marzo

La espera terminó para los fanáticos de la música. Este viernes 13 de marzo arranca oficialmente Lollapalooza Chile 2026 en el Parque O’Higgins, marcando el esperado regreso del evento a su casa histórica.

Con un cartel encabezado por Sabrina Carpenter y Deftones, miles de personas ya se preparan para la primera jornada en Santiago.

En la previa, la organización confirmó que el festival contará con una transmisión oficial de alta calidad y gratuita para aquellos que no tienen entradas.

Revisa también:

ADN

Lollapalooza Chile 2026: cómo y dónde ver en vivo hoy

La producción habilitará transmisiones del Cenco Malls Stage, Banco de Chile Stage, Perry’s Stage y Alternative Stage en el sitio web oficial del evento (pinchando aquí).

Todo arranca a las 13:45 horas con Dracma en el Banco de Chile Stage.

Horarios de Lollapalooza Chile 2026 para hoy viernes 13 de marzo

ADN

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad