Lollapalooza Chile 2026 EN VIVO: Dónde y cómo ver el festival online y gratis hoy viernes 13 de marzo
Sabrina Carpenter, Deftones, Interpol y Young Cister son algunos de los artistas que se presentan durante esta jornada en el Parque O’Higgins.
La espera terminó para los fanáticos de la música. Este viernes 13 de marzo arranca oficialmente Lollapalooza Chile 2026 en el Parque O’Higgins, marcando el esperado regreso del evento a su casa histórica.
Con un cartel encabezado por Sabrina Carpenter y Deftones, miles de personas ya se preparan para la primera jornada en Santiago.
En la previa, la organización confirmó que el festival contará con una transmisión oficial de alta calidad y gratuita para aquellos que no tienen entradas.
Lollapalooza Chile 2026: cómo y dónde ver en vivo hoy
La producción habilitará transmisiones del Cenco Malls Stage, Banco de Chile Stage, Perry’s Stage y Alternative Stage en el sitio web oficial del evento (pinchando aquí).
Todo arranca a las 13:45 horas con Dracma en el Banco de Chile Stage.
Horarios de Lollapalooza Chile 2026 para hoy viernes 13 de marzo
