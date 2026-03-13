;

La verdad detrás del curioso gesto de tenista argentino en el Dove Men+Care Challenger de Santiago

Andrea Collarini realizó una acción inesperada antes de sacar que desconcertó al público, a los comentaristas y a quienes seguían el partido en redes sociales.

¡Se supo todo! Durante su primer partido en el Dove Men+Care Challenger de Santiago, el tenista argentino Andrea Collarini protagonizó uno de los momentos más comentados del torneo. Antes de realizar un saque, Collarini tomó un aerosol no identificado y roció la pelota.

Luego continuó con el saque como si nada hubiera pasado. El público y los comentaristas no tardaron en reaccionar a la curiosa escena, mientras que en redes sociales comenzaron a circular clips del momento acompañados de diversas hipótesis.

Finalmente, el misterio fue resuelto por el mismo Collarini en un video publicado recientemente. El gesto formaba parte de una intervención creada por Dove Men+Care, marca patrocinadora del torneo, para presentar su nueva línea All Body Deo, un desodorante pensado para usarse en todo el cuerpo, sin irritación.

En el video publicado por Collarini también se presenta un pack especial inspirado en el tenis, que incluye un Dove Men All Body Deo junto con un par de pelotas oficiales, en una propuesta que conecta una de las principales zonas de aplicación del producto con este prestigioso evento.

Contenido patrocinado

