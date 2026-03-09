Videojuego con excelentes reseñas está gratis por pocas horas: cómo descargarlo y cuándo termina la oferta

Los usuarios de Steam pueden descargar sin costo y por tiempo limitado Crowalt: Traces of the Lost Colony, un juego de aventuras que debutó en 2022 y que ha recibido críticas muy positivas por parte de los jugadores.

La promoción fue impulsada por Madcraft Studios y GrabTheGames, y estará disponible solo hasta el mediodía del 9 de marzo.

Para obtenerlo, basta con ingresar a la tienda digital de Steam y reclamarlo dentro del plazo establecido. Una vez añadido a la biblioteca del usuario, el juego queda disponible de forma permanente en la cuenta.

La historia del título se sitúa en el año 1737 y gira en torno a un antiguo misterio vinculado a la desaparición de los colonos de una de las primeras colonias europeas en América. Según el relato del juego, en 1587 los fundadores de ese asentamiento desaparecieron sin dejar rastros, salvo una palabra tallada en un árbol: Crowalt, nombre de una misteriosa isla.

La aventura pone al jugador en el papel de Hugh Radcliff, un explorador que decide viajar hasta ese lugar para descubrir qué ocurrió con la llamada Colonia Perdida. A lo largo del recorrido deberá investigar el territorio, conversar con distintos personajes y reunir pistas que permitan reconstruir lo sucedido.

Durante los diálogos, se presentan decisiones que pueden influir en la interacción con otros personajes. En algunas conversaciones, por ejemplo, el jugador podrá optar entre decir la verdad o mentir, lo que puede modificar la forma en que avanza la trama.