“Estoy decepcionada”: Yamila Reyna critica y apunta a dos importantes rostros de la TV tras su quiebre con Américo

Este lunes, Antonella Ríos reveló nuevos detalles del quiebre entre Yamila Reyna y Américo.

En una nuevo episodio de Que te lo digo de Zona Latina, la panelista y amiga de la humorista indicó como se ha encontrado la ex pareja de Américo.

“Ella no está bien, está pasando por un proceso complicado, se está rearmando e intentado volver a las pistas en lo laboral”, comentó.

Los panelistas del programa entregaron su opinión sobre los mensajes que ha recibido Yamila Reyna por parte de diversos rostros de la televisión nacional y analizaron la historia de Reyna donde destacó que “he tenido que escuchar barbaridades que han dicho de mí”.

Antonella Ríos reveló en el programa que la ex pareja de Américo estaría decepcionada de Pamela Díaz y Daniela Aránguiz, quienes criticaron duramente a Yamila Reyna quienes la “han culpado por la situación”.

“Este es un tema más grave (quiebre con Américo) de lo que ustedes piensan y uno como amiga resguarda eso. Hay cosas que aún no se han sabido y va a tapar la boca de las personas que han hablado puras cabezas de pescado como lo han hecho Pamela y Daniela”, comentó Ríos.

“Una estupidez”

Hace unas semanas, Francisca Merino dio su opinión sobre el quiebre de la relación entre Reyna y Américo diciendo que la humorista conocía los problemas de alcohol que tendría el cantante.

Sobre esta declaración, Sergio Rojas, comentó que es “una estupidez” tener ese tipo de pensamientos y aprovechó de criticar a Daniela Aránguiz y Pamela Díaz.

“Si esa es la primicia, Daniela Aránguiz nunca se hubiese podido quejar de que su pololo le puso los cuernos con todo Chile”, comenzó Rojas.

“Claro, si tu te casaste con una persona infiel, tienes que quedarte callada. Pamela Díaz se casó con Manuel Neira que también es un hombre caliente y callampín bombín”, continuó.

“Cuando se casó con este último hombre también venía con excesos, entonces ella sabía de estos excesos y se tiene que quedar calladita”, cerró Sergio Rojas.