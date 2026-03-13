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VIDEO. Con burla a Kast incluida: 31 Minutos triunfó en Lollapalooza Chile 2026

El espectáculo del popular programa infantil se presentó en el escenario del Kidzapalooza y lanzó una broma al actual presidente.

Nicolás Lara Córdova

Con burla a Kast incluida: 31 Minutos triunfó en Lollapalooza Chile 2026

31 Minutos se ganó todos los aplausos en su nueva presentación en Lollapalooza, luego de su exitosa sesión Tiny Desk que se liberó hace un año.

La presentación estuvo cargada de nostalgia y reunió a grandes y chicos frente al escenario familiar instalado en el sector de Kidzapalooza.

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En medio de su show apareció Tulio Triviño, quien fiel a su estilo lanzó una broma al presidente José Antonio Kast durante la interpretación de Señora devuélveme la pelota o no sé lo que haré.

Triviño hizo una referencia a la agenda de seguridad que quiere implementar el mandatario referenciando que ahora hay “un presidente que combate a la delincuencia”. El momento generó risas del público asistente.

Viagra Boys insultaron a presidente José Antonio Kast en Lollapalooza Chile 2026

La banda sueca se presentó durante la tarde de este viernes en el Alternative Stage donde su vocalista Sebastian Murphy le dedicó un insulto a José Antonio Kast.

“Santiago, le tengo un mensaje para su nuevo presidente, el señor Kast. Tengo un mensaje para ese hijo de puta ¡Concha de tu madre!“, gritó el vocalista de 36 años.

El momento fue aplaudido por el público asistente que comenzó a gritar en contra del mandatario.

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