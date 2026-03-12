;

Colo Colo adquiere libro patrimonial con imágenes inéditas de David Arellano: será parte del museo del club

La obra estaba en poder del coleccionista Rubén Martínez, quien recibió a Aníbal Mosa en su librería.

Daniel Ramírez

Cedidas

Cedidas

Colo Colo sumó una nueva pieza patrimonial para preservar su historia. Recientemente, el club adquirió para su museo un valioso libro dedicado a David Arellano, fundador y leyenda de la institución alba.

La obra se llama “David Arellano Moraga: El Deportista Mártir” y fue escrita por su hermano, Alberto Arellano. Este ejemplar fue publicado en 1929, dos años después de la muerte del fundador de Colo Colo.

El libro, que relata hechos acontecidos en la gira por Sudamérica y Europa que realizó el “Cacique” en 1927, e incluye fotografías inéditas de David Arellano, estaba en poder del coleccionista Rubén Martínez, quien curiosamente comparte nombre con el exdelantero chileno que integró el plantel de Colo Colo campeón de la Copa Libertadores 1991.

Revisa también:

ADN

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, llegó hasta la librería de Rubén Martínez para concretar la adquisición del libro que está en perfecto estado a pesar de tener 97 años de existencia.

El mandamás albo valoró la posibilidad de recuperar piezas vinculadas al origen y desarrollo del club. “Estamos recuperando la historia escrita de Colo Colo para que todos la conozcan”, señaló Mosa a ADN Deportes tras conseguir el libro patrimonial, que ahora formará parte del museo de Colo Colo.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad