Colo Colo adquiere libro patrimonial con imágenes inéditas de David Arellano: será parte del museo del club

Colo Colo sumó una nueva pieza patrimonial para preservar su historia. Recientemente, el club adquirió para su museo un valioso libro dedicado a David Arellano, fundador y leyenda de la institución alba.

La obra se llama “David Arellano Moraga: El Deportista Mártir” y fue escrita por su hermano, Alberto Arellano. Este ejemplar fue publicado en 1929, dos años después de la muerte del fundador de Colo Colo.

El libro, que relata hechos acontecidos en la gira por Sudamérica y Europa que realizó el “Cacique” en 1927, e incluye fotografías inéditas de David Arellano, estaba en poder del coleccionista Rubén Martínez, quien curiosamente comparte nombre con el exdelantero chileno que integró el plantel de Colo Colo campeón de la Copa Libertadores 1991.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, llegó hasta la librería de Rubén Martínez para concretar la adquisición del libro que está en perfecto estado a pesar de tener 97 años de existencia.

El mandamás albo valoró la posibilidad de recuperar piezas vinculadas al origen y desarrollo del club. “Estamos recuperando la historia escrita de Colo Colo para que todos la conozcan”, señaló Mosa a ADN Deportes tras conseguir el libro patrimonial, que ahora formará parte del museo de Colo Colo.