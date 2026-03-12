;

Bon Jovi llega al cine: una nueva película biográfica mostrará el lado más íntimo detrás de la formación de la banda

La biopic seguirá de cerca los primeros pasos de John Bongiovi y cómo pasó de la lucha por cumplir sus sueños al estrellato mundial.

No hay dudas de que Bon Jovi es una de las bandas más icónicas y relevantes del rock a nivel internacional, con millones de fanáticos que aún disfrutan de su música que nunca pasa de moda.

Desde su debut en 1984 supieron conquistar al público y posicionarse en lo más alto de la industria durante las décadas de los 80 y 90, construyendo un legado que perdura hasta el día de hoy de la mano de sus integrantes.

Precisamente ese legado, y su gran trayectoria cargada de éxitos, motivó la realización de una película biográfica en la que se explorará cada hito que forjó la grandeza del grupo.

El proyecto llega bajo el alero de Universal Pictures, que adquirió los derechos para rodar una biopic que explora los inicios humildes y su imparable escalada hacia el estrellato internacional.

Además uno de los puntos más relevantes y que llama la atención de los fanáticos es que contará con la supervisión directa del propio Jon Bon Jovi, líder y vocalista del grupo.

Según dieron a conocer los primeros reportes, el guion está a cargo de Cody Brotter, mientras que Kevin J. Walsh y Gotham Chopra asumirán el rol de productores.

Por el momento no se ha anunciado al director ni a los actores principales que serán los encargados de interpretar a los integrantes de la banda.

De todas formas, se sabe que la cinta ofrecerá acceso privilegiado al catálogo musical del grupo gracias a la implicación del vocalista. Esto, acompañado de historias y momentos íntimos que probablemente no se conozcan al día de hoy.

El relato se enfocará en la adolescencia de John Francis Bongiovi en Nueva Jersey, donde un entorno familiar pro-música avivó su vocación a pesar de los contratiempos y dificultades.

