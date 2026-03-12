Luto en el mundo de la música: muere el rapero y locutor estadounidense Lord Sear a los 52 años / Johnny Nunez

Esta semana se confirmó la muerte del conocido rapero y locutor radial estadounidense Lord Sear. Tenía 52 años.

“Con un pesar profundo compartimos el fallecimiento de Lord Sear”, se informó en una publicación conjunta en redes sociales.

“Fue más que una voz en la radio: fue una fuerza, un amigo y familia para muchos de nosotros”, continúa el texto, acompañado de distintas fotografías.

“Dejó su huella por primera vez junto al artista Kurious, antes de pasar al legendario programa de Stretch and Bobbito. Además, recorrió el mundo en la gira Anger Management Tour de Eminem y pasó más de 20 años como pieza fundamental de la familia Shade 45“, repasó el mismo post.

El artista también ganó fama por participar en la saga de videojuegos de Rockstar Games, Grand Theft Auto. En detalle, fue DJ en la radio Game FM de GTA III y prestó su voz para diversos peatones en GTA IV.

Por ahora no se ha revelado la causa del fallecimiento.