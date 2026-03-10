“Estaba destinada a fracasar”: Gala impactó con revelación sobre relación con reconocido futbolista

A mediado de 2023, Gala Caldirola protagonizó un romance que provocó diversos temas de conversación.

Mauricio Pinilla y la ex chica reality daban que hablar por sus quiebres románticos con Gissella Gallardo y Mauricio Isla, por lo que se rumoreó un supuesto affaire entre ambos.

Gala Caldirola fue la gran invitada por Danilo 21 para su podcast Juzgamos y Nos Funamos donde reveló detalles inéditos de dicho romance.

“Era una relación destinada a fracasar. Dos personas muy heridas dándose contención y tratando de cuidarse las heridas, pero estaba destinada a fracasar. Pero para no hablar de una relación en concreto, hablo de mí misma, a mí me afectó mucho”, explicó la española.

“Cargaba con el muerto que no me correspondía...”

La ex chica reality fue clara al decir que nunca hubo un affaire con Pinilla mientras este estaba en pareja.

“Y por hacer nada, porque yo no hice nada malo.Yo no me metí nunca en una relación, yo no quise hacerle daño a nadie, yo no fui un impedimento entre un padre y sus hijos”, comentó.

“Yo simplemente era una persona tratando de rehacer su vida, y además de sostener a alguien que estaba mal”, complementó la ex de Mauricio Isla

Además Caldirola mencionó que durante ese tiempo “cargaba con el muerto que no me correspondía”.

"Yo me tenía que hacer cargo de mi ex marido (Mauricio Isla), y con él tenemos una muy buena comunicación y nunca tuvimos ningún tipo de problema por esto”, remató.