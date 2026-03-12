;

VIDEO. Chappell Roan en Lollapalooza Chile 2026: revisa el posible setlist de su presentación en el Parque O’Higgins

La artista de 28 años llega por primera vez a Chile con sus mayores exitos.

Nicolás Lara Córdova

Este viernes 13 de marzo comienza una nueva edición del Lollapalooza Chile, el cual regresa tras siete años al Parque O’Higgins.

Uno de los nombres fuertes de este festival es Chapelle Roan, quien se presentará por primera vez en nuestro país.

La artista de 28 años, quien colaborará Fundación Mecenas para impulsar una iniciativa enfocada en visibilizar a las comunidades LGBTIQ+ durante su visita en Chile, se presentará este domingo en el Cenco Malls Stage desde las 22:30, cerrando la tercera jornada del festival.

Revisa el posible setlist de Chapelle Roan en Lollapalooza Chile 2026

El posible setlist que cantará Chappelle Roan en el Parque O’Higgins en su primer concierto en Chile será el siguiente:

  1. Super Graphic Ultra Modern Girl
  2. Femininomenon
  3. After Midnight
  4. Naked in Manhattan
  5. Casual
  6. The Subway
  7. HOT TO GO!
  8. Barracuda
  9. Picture You
  10. Love Me Anyway
  11. The Giver
  12. Red Wine Supernova
  13. Coffee
  14. Good Luck, Babe!
  15. My Kink is Karma
  16. Pink Pony Club

