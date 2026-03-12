Hasta con agradables días de nubosidad parcial: el pronóstico del tiempo para los días del Lollapalooza Chile 2026 / FELIPE CONSTANZO

La cuenta regresiva para el festival Lollapalooza Chile 2026 ya está en marcha y, además de los artistas y horarios, uno de los temas que más preocupa a los asistentes es el clima.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos para Santiago, el evento se desarrollará con condiciones mayormente favorables, incluyendo jornadas soleadas y otras con nubosidad parcial que ayudará a moderar las temperaturas.

El festival se realizará entre el viernes 13 y el domingo 15 de marzo en el tradicional Parque O’Higgins, recinto que vuelve a ser sede del evento tras varios años en Cerrillos.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para los tres días del Lollapalooza Chile 2026?

Según información de Meteored, el clima promete ser un aliado importante para los asistentes al Parque O’Higgins durante las tres jornadas del festival.