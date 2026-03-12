Hasta con agradables días de nubosidad parcial: el pronóstico del tiempo para los días del Lollapalooza Chile 2026
El festival de música se realizará desde el 13 al 15 de marzo en el Parque O’Higgins.
La cuenta regresiva para el festival Lollapalooza Chile 2026 ya está en marcha y, además de los artistas y horarios, uno de los temas que más preocupa a los asistentes es el clima.
De acuerdo con los pronósticos meteorológicos para Santiago, el evento se desarrollará con condiciones mayormente favorables, incluyendo jornadas soleadas y otras con nubosidad parcial que ayudará a moderar las temperaturas.
El festival se realizará entre el viernes 13 y el domingo 15 de marzo en el tradicional Parque O’Higgins, recinto que vuelve a ser sede del evento tras varios años en Cerrillos.
¿Cuál es el pronóstico del tiempo para los tres días del Lollapalooza Chile 2026?
Según información de Meteored, el clima promete ser un aliado importante para los asistentes al Parque O’Higgins durante las tres jornadas del festival.
- Viernes 13 de marzo: La temperatura máxima serán 29° a las 14:00 horas y la mínima de 20°. Desde las 17:00 habrá nubosidad parcial.
- Sábado 14 de marzo: La temperatura máxima será de 27° a las 14:00 horas y la mínima de 17°.
- Domingo 15 de marzo: La temperatura máxima será de 26° a las 14:00 horas y la mínima de 17°. Todo el día habrá nubosidad parcial.
