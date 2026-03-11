“Vamos a continuar tramitando...”: ministro García Ruminot fija las primeras prioridades legislativas del gobierno de Kast

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, se refirió a las primeras iniciativas legislativas que impulsará el gobierno de José Antonio Kast.

En detalle, el secretario de Estado sostuvo que actualmente “estamos revisando” los proyectos que serán presentados ante el Congreso. “Vamos a ingresar la prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur”, adelantó, según consignó Emol.

“Y vamos a continuar tramitando otros proyectos como la reforma al sistema político y la reforma constitucional de Gendarmería al Ministerio de Seguridad”, añadió.

“Trabajar muy armoniosamente” con mesas del Congreso

Respecto a la elección del diputado Jorge Alessandri (UDI) como presidente de la Cámara Baja, José García Ruminot comentó que “es una decisión soberana de la Cámara de Diputados y también del Senado”.