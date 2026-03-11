;

La U confirma la salida de Francisco Meneghini y define a su ‘nuevo’ DT: comunicado oficial

El cuadro azul oficializó el término del ciclo del técnico argentino.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad de Chile oficializó la salida del técnico Francisco Meneghini. A través de un comunicado, el cuadro azul confirmó el término del ciclo de “Paqui”, quien alcanzó a dirigir apenas siete partidos y obtuvo un 33 por ciento de rendimiento.

“El Club Universidad de Chile informa a sus hinchas y a la opinión pública que, desde este miércoles 11 de marzo, el señor Francisco Meneghini no continuará ejerciendo sus funciones como entrenador de nuestro Primer Equipo masculino", escribió la institución en redes sociales.

Revisa también:

ADN

“La finalización del vínculo contractual se acordó en buenos términos gracias a la excelente disposición mostrada por el técnico, quien en todo momento privilegió el bienestar de la institución y el equipo. Fue así como se llegó a un término de la relación laboral por mutuo acuerdo entre ambas partes", agregaron.

En esa línea, señalaron: “Agradecemos el compromiso, profesionalismo y cariño por nuestros colores demostrado desde el primer día por Francisco Meneghini y su cuerpo técnico, a quienes les deseamos el mayor éxito en sus futuros desafíos".

Asimismo, la U dio a conocer al técnico que asumirá de manera interina la conducción del primer equipo. “En lo inmediato, se determinó que Jhon Valladares asumirá como entrenador interino del plantel profesional, comandando desde hoy miércoles los entrenamientos del equipo con miras al partido ante Coquimbo Unido, válido por la Fecha 7 de la Liga de Primera 2026″, afirmaron.

“El cuerpo técnico lo integrarán, además, Manuel Iturra (segundo entrenador), Rodrigo Villaseca (preparador físico), Julio Cerda (preparador físico), Matías Cruz (analista) y Gonzalo Smith (preparador de arqueros)“, cierra el comunicado.

Contenido patrocinado

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

&#039;DEADLINE&#039; debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

'DEADLINE' debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: &#039;para que la gente me vea en otra faceta&#039;

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: 'para que la gente me vea en otra faceta'

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad