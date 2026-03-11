La U confirma la salida de Francisco Meneghini y define a su ‘nuevo’ DT: comunicado oficial

Universidad de Chile oficializó la salida del técnico Francisco Meneghini. A través de un comunicado, el cuadro azul confirmó el término del ciclo de “Paqui”, quien alcanzó a dirigir apenas siete partidos y obtuvo un 33 por ciento de rendimiento.

“El Club Universidad de Chile informa a sus hinchas y a la opinión pública que, desde este miércoles 11 de marzo, el señor Francisco Meneghini no continuará ejerciendo sus funciones como entrenador de nuestro Primer Equipo masculino", escribió la institución en redes sociales.

“La finalización del vínculo contractual se acordó en buenos términos gracias a la excelente disposición mostrada por el técnico, quien en todo momento privilegió el bienestar de la institución y el equipo. Fue así como se llegó a un término de la relación laboral por mutuo acuerdo entre ambas partes", agregaron.

En esa línea, señalaron: “Agradecemos el compromiso, profesionalismo y cariño por nuestros colores demostrado desde el primer día por Francisco Meneghini y su cuerpo técnico, a quienes les deseamos el mayor éxito en sus futuros desafíos".

Asimismo, la U dio a conocer al técnico que asumirá de manera interina la conducción del primer equipo. “En lo inmediato, se determinó que Jhon Valladares asumirá como entrenador interino del plantel profesional, comandando desde hoy miércoles los entrenamientos del equipo con miras al partido ante Coquimbo Unido, válido por la Fecha 7 de la Liga de Primera 2026″, afirmaron.

“El cuerpo técnico lo integrarán, además, Manuel Iturra (segundo entrenador), Rodrigo Villaseca (preparador físico), Julio Cerda (preparador físico), Matías Cruz (analista) y Gonzalo Smith (preparador de arqueros)“, cierra el comunicado.