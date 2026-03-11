“Fue todo muy accidentado”: Francisco Meneghini rompe el silencio tras su salida de la U

Este miércoles, Universidad de Chile anunció la salida de Francisco Meneghini. Durante esta mañana, el entrenador se reunió con la dirigencia del club en el Centro Deportivo Azul (CDA), donde finalmente se puso fin a su ciclo en la banca de la U.

Al momento de abandonar el CDA, “Paqui” conversó con los medios que lo estaban esperando, entre ellos ADN Deportes, y se sinceró respecto a su salida anticipada del cuadro universitario.

“Ayer hablé con el gerente deportivo, compartimos sensaciones y teníamos una visión bastante parecida en relación a que, más allá de cómo se estaba trabajando, mi salida le vendría bien al equipo para descomprimir, para corregir el rumbo y para alcanzar el objetivo (salir campeón), que aún está a la mano”, señaló el ahora ex DT de los azules.

“Mi salida del club ya está resuelta, está todo acordado, así que le deseo lo mejor al club, ahora desde afuera”, agregó el técnico argentino.

Meneghini también expresó su tristeza por dejar la banca de Universidad de Chile. “Estoy muy triste, obviamente. Para mí era un sueño dirigir a la U, estaba cumpliendo este sueño y me sentía muy bien, pero siempre les digo a los jugadores que primero hay que pensar en el equipo y en este caso me tocó a mí hacerlo”, sostuvo.

“Creo que se podía revertir la situación, pero iba a exponer al equipo a una situación de mucha tensión y mucha presión. Con mi salida se puede descomprimir el ambiente y el equipo se puede liberar para seguir mejorando”, añadió el entrenador de 37 años.

Sobre su fallido proceso en la U, “Paqui” reconoció que “fue muy corto, intenso y accidentado. Desde el comienzo, con el amistoso contra Racing que no se pudo jugar. A partir de ahí fue todo muy accidentado. Pero la realidad es que ya habíamos entrado en una situación compleja, sobre todo por la presión que se vivía en cada partido. No es bueno que el equipo se exponga a eso”.

“No tengo nada que reprocharle a los jugadores. Asumo mi responsabilidad y por eso salgo. Confío en que el equipo podrá conseguir el objetivo, porque hay un buen plantel y se trabaja muy bien”, concluyó Francisco Meneghini.