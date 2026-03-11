;

VIDEOS. ¡Histórico! Bam Adebayo superó una marca de Kobe Bryant que parecía imbatible y se consolida como un gran anotador

El jugador fue clave para la victoria de Miami Heat ante Washington Wizards luciéndose con su capacidad anotadora.

José Campillay

La NBA no se detiene y continúa con el apasionante desarrollo de la temporada 2026-26, ofreciéndonos interesantes partidos en cada jornada que dejan mucho para analizar.

En medio de toda la acción, con las emociones al rojo vivo por la lucha de clasificar a la postemporada, este martes 10 de marzo se vivió un hecho histórico que quedará grabado en la memoria de los fanáticos.

Y es que en el partido de Miami Heat contra Washington Wizards se alcanzó un nuevo récord de anotación que ya está dando mucho de qué hablar.

El protagonista es nada más y nada menos que Bam Adebayo, quien fue clave para la victoria de los miamenses y arrasó con una gran capacidad anotadora que le permitió llegar a los 83 puntos.

El basquetbolista de 28 años estuvo 42 minutos en cancha, siendo prácticamente inamovible, pudiendo acertar 20/43 (46.5%) en tiros de campo, 36/43 tiros libres (83.7%) y 7/22 (31.8%) triples. También aportó con 9 rebotes y 3 asistencias.

Claramente, todo su esfuerzo y talento estuvo volcado a la ofensiva, específicamente a los lanzamientos. Gracias a eso, se ganó un lugar muy importante en la National Basketball Association.

Con sus 83 pts. superó a la leyenda de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant (81), y se posicionó en el segundo jugador con más puntos anotados en un partido.

Quedó únicamente por detrás del legendario Wilt Chamberlain, quien se mantiene en lo alto con sus icónicos 100 puntos.

Bam alcanzó el récord desde la línea de tiros libres cuando al partido le quedaban menos de dos minutos. Ante un Kaseya Center expectante, logró la hazaña ante cientos de cámaras y seguido del cántico: “MVP, MVP, MVP” y siendo felicitado por sus compañeros mientras lucía una sonrisa nerviosa.

