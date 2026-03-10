;

VIDEOS. El nuevo “chico malo” que indigna a los fanáticos de la NBA: doble agresión a Nikola Jokic

Lu Dort ha sido el protagonista de choques peligrosos contra una de las figuras del baloncesto mundial.

Carlos Madariaga

En medio de la disputa de la fase regular de la NBA, un nombre se ha robado las miradas en torno a la disputa de los partidos, aunque más bien por conflictos por sobre lo netamente basquetbolístico.

Hablamos del canadiense Lu Dort, parte de Oklahoma City Thunder, quien en los últimos días ha protagonizado duros choques en cancha.

Además de haberse enfrascado durante la temporada con pesos pesados como Victor Wembanyama o Anthony Edwards, ahora se metió con Nikola Jokic.

El pasado 27 de febrero, en la victoria del Thunder sobre los Denver Nuggers, Dort choca sin pelota al serbio, además de meterle un tacazo que despertó la indignación del europeo, quien fue a confrontarlo directamente, provocando un conato que terminó con el canadiense expulsado.

“Es un movimiento innecesario, creo que no se deberían hacer ese tipo de cosas en una cancha de básquetbol”, expresó Jokic tras el partido.

Sin embargo, ayer lunes, Oklahoma City Thunder y Denver Nuggets volvieron a enfrentarse, con victoria del Thunder 129-126, pero marcada por un nuevo choque de Dort ante Jokic.

En este caso, el canadiense le metió un manotazo en pleno rostro al ir a la marca de Murray, cuestión que solo le significó una falta flagrante 1.

“Me dejé llevar por la competitividad, pero le estreché la mano, le dije: ‘Buen partido’ y me disculpé por lo sucedido. No quise golpearlo en la cara. Pero cuando miro los monitores y todo eso, mis brazos están por todas partes, y desafortunadamente, lo golpeé en la cara”, justificó Dort, que por estas y otras acciones ya está siendo calificado como el nuevo “chico malo” de la NBA.

