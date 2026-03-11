“Fuerza, Chile”: el descargo contra Kast de Pedro Pascal en pleno cambio de mando

A pocas horas de que José Antonio Kast asumiera como el nuevo Presidente de la República, el reconocido actor Pedro Pascal alzó la voz a través de su cuenta de Instagram para manifestar su profunda preocupación por el futuro de los derechos de las mujeres en Chile.

El intérprete, quien fuera un activo colaborador del expresidente Gabriel Boric en 2021, compartió una serie de imágenes de la lucha feminista acompañadas del mensaje: “Fuerza, Chile”.

Pascal advirtió que el país podría enfrentar un “importante retroceso” bajo la administración del líder ultraconservador. “Grupos de derechos de las mujeres en Chile están dando la voz de alarma mientras el presidente Kast se prepara para asumir el cargo”, indicó en sus redes sociales, destacando que los movimientos sociales seguirán luchando para proteger los avances logrados hasta la fecha.

El foco en los derechos reproductivos

El mensaje del actor puso especial énfasis en la postura histórica de Kast sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Recordó que el actual mandatario votó en contra de la ley de 2017 y que su programa apoya volver a una prohibición total del aborto. “Estas protecciones limitadas se introdujeron en 2017 después de décadas de prohibición total”, advirtió Pascal, subrayando el temor de los activistas por el acceso a estos servicios.

Un movimiento feminista “poderoso”

Para respaldar su punto, el actor citó la masiva convocatoria del último Día Internacional de la Mujer. “Alrededor de 500.000 mujeres marcharon en el 8-M de 2026, mostrando un fuerte apoyo a la igualdad de género”, señaló, calificando al movimiento feminista chileno como una fuerza “poderosa” que actuará como contrapeso ante eventuales cambios legislativos.

Esta declaración se suma a un clima de alta tensión institucional en el Congreso. Mientras Pascal apunta a los derechos reproductivos, la ONU Derechos Humanos ha enviado un análisis técnico al Senado advirtiendo que el proyecto de ley N° 17.370 —que permitiría el cumplimiento alternativo de penas para reclusos ancianos— podría consagrar la impunidad en casos de violaciones graves a los derechos humanos si no se ajusta a los estándares internacionales de proporcionalidad y justicia.