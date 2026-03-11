En medio de los preparativos para el cambio de mando presidencial en el Congreso Nacional, en la región de Valparaíso, un hombre vestido de huaso chileno llegó hasta el lugar para entregarle un particular regalo al presidente electo, José Antonio Kast.

Se trata de Orlando Medina, quien en conversación con Radio ADN comentó que es un maratonista de la cueca y que es conocido como Orlando “El Huaso” Medina.

Respecto al regalo, detalló que se trata de “una instantánea mía con mi pareja de baile, Viviana Zamora Opazo, de Villa Alemana, una gran bailarina”.

“Decidí venir a entregarle este pequeño estímulo de felicitaciones”

Luego, confirmó que logró entregar el presente: “Hablé con un coronel, le hice las consultas de cómo hacerlo y me dijo: ‘Vamos a hacer las consultas para que hable con las personas cercanas a él para que salgan a buscarlo’. Y vino su secretario personal, creo, y me dijo que se lo van hacer llegar ”.

En esa línea, Orlando Medina señaló que conoció a José Antonio Kast “cuando fui conductor del consejero regional Eugenio “Tiqui” González, y él le dio todo el apoyo. Es una gran persona”.

“Y por eso decidí venir a entregarle este pequeño estímulo de felicitaciones y una alegría enorme por lo logrado ”, finalizó.

