Reconocido rostro de televisión reveló episodio con ex pareja de Arturo Vidal: “Parece que le incomodaba...”

Pamela Díaz reveló nuevos detalles de la entrevista que le realizó a Camilo Huerta en su podcast Sin Editar.

En dicho episodio, el personal trainer abordó su separación con María Teresa Matus, en la que confesó seguir enamorado de la ex pareja de Arturo Vidal.

En la última emisión de Hay que decirlo de Canal 13, Pamela Díaz indicó que: “Camilo lo ha pasado pésimo desde la separación con Marité”.

“Yo vi un Huerta que me costó mucho porque no hablo con él hace exactamente un año y medio”, explicó la panelista de Canal 13

Sobre este distanciamiento, Díaz mencionó que: “Eran sus condiciones, seguramente ellos se llevaban de esa forma y, por lo que entiendo, yo nunca le pregunté a Huerta, nunca le escribí más porque él me entrenaba un tiempo”.

“Él me entrenaba y parece que le incomodaba un poco a la Marité, no sé”, comentó.

“Nunca tuvo un problema contigo”

Al terminar su comentario, Gissella Gallardo desmintió a Pamela Díaz mencionándole que Marité nunca tuvo un problema con ella.

La ‘Fiera’ le respondió inmediatamente a Gallardo comentando que “por mucho que la defiendas, hablamos la verdad”.

“Con la Marité tenía muy buena onda, porque nunca me ha hecho nada ni yo tampoco a ella", comenzó Díaz.

“Yo fui a su matrimonio; estaba muy feliz porque los dos se amaban. Yo no tengo idea de lo que pasa con la Marité hoy en día, pero yo sí sabía que Huerta estaba enamoradísimo, que se casó enamorado", expuso.

“No sé qué le habrá pasado ahí, o seguramente la Marité cree que todas quieren agarrarse a Huerta. La verdad es que, por lo menos de mi parte… tampoco es Brad Pitt", cerró Pamela Díaz.