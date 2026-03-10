;

VIDEO. “Me molesta, porque creo que si estuviese más delgada lo haría mejor”: Vasco Moulian opina sobre Betsy Camino

El comentarista de televisión se refirió al desempeño de la cubana en el programa “Fiebre de Baile”.

Sebastián Escares

“Me molesta, porque creo que si estuviese más delgada lo haría mejor”: Vasco Moulian opina sobre Betsy Camino

La semana pasada, Betsy Camino salió a responder una ola de comentarios negativos que usuarios a través de redes sociales le hicieron apuntando a su físico.

“La verdad es que me tiene sin cuidado. No es un tema que me afecte y, más en el siglo XXI, estar hablando de lo físico…eso es cavernícola", lanzó la participante de “Fiebre de Baile”.

Sin embargo, las opiniones hacia su físico no quedaron ahí, ya que el propio jurado del programa de Chilevisión, Vasco Moulian, emitió un comentario haciendo referencia a este mismo punto.

En medio del programa Podemos Hablar, el comentarista de televisión manifestó: “¿Puedo decir una brutalidad? Es que yo encuentro que esta hipersensibilidad es abusiva, porque a mí me darían ganas de decirle a Betsy Camino ‘flaca, hazte un poquito más de cardio y vas a estar mejor’, y no se puede, y lo digo acá para que no me funen”.

Ante ello, Fran García-Huidobro, quien también estaba presente en el espacio televisivo, dijo: “Ahora, ¿tú crees que ella no sabe que si hiciese más cardio estaría más delgada? Sí esa we... es evidente".

Diana Bolocco, expuso: “Pero en este caso, los kilos que ella tiene no le impiden que baile increíble”.

Ahí fue cuando Vasco Moulian alzó la voz y mencionó: “A mí me molesta, porque creo que si estuviese más delgada, ella de verdad lo haría mejor”.

Tras ello, Bolocco sentenció indicando que “lo paradójico de esto es que cada palabra de los que estamos acá es súper criticada, pero en redes sociales la gente dice unas barbaridades tremendas y ella ha sido súper criticada por su peso”.

