La película de guerra de hace 40 años que se desmarca del cine moderno: revisa dónde ver el crudo clásico de forma gratuita

No hay dudas de que el cine bélico sigue siendo uno de los géneros más llamativos dentro de la industria, con miles de seguidores que se mantienen atentos a cada estreno.

Hoy en día, bajo un preocupante escenario global debido a las tensiones geopolíticas, algunos de estos títulos son revividos por el público con gran fuerza.

Entre una amplia variedad de películas, hay un clásico de hace 40 años que es considerada una verdadera joya bélica y que sigue vigente en la actualidad.

Se trata nada más y nada menos que de Pelotón, escrita y dirigida por Oliver Stone, estrenada en 1986 marcando a toda una generación que seguía las historias de guerra.

La cinta destaca entre las grandes producciones gracias a su autenticidad y su elenco estelar, ofreciendo una visión perturbadora que resiste el paso del tiempo.

La historia sigue a Chris, un joven estudiante interpretado por Charlie Sheen, quien se alista en el ejército y enfrenta la brutalidad de la jungla vietnamita, junto a las tensiones morales dentro de su pelotón.

Rodada en Filipinas en solo 54 días, se convirtió en el primer filme escrito y dirigido por un veterano de Vietnam, siendo otro aspecto que impulsó al éxito rotundo.

Con un presupuesto inicial de apenas $6 millones de dólares, recaudó casi $138 millones en taquilla, lo que consolidó su lugar en la historia del cine bélico.

Junto a Sheen en el rol protagónico, el elenco principal lo completan Willem Dafoe, Tom Berenger, Johnny Depp y Forest Whitaker.

La cinta recibió siete nominaciones a los premios Oscar, llevándose cinco estatuillas, entre ellas las de Mejor director y Mejor película.

Hoy, sigue accesible en plataformas como Mubi, MGM+ (vía Prime Video) y de forma gratuita en ViX, ideal para quienes buscan un retrato fiel de la guerra más allá de las recientes visiones de directores como Christopher Nolan, Sam Mendes o Edward Berger.