;

VIDEO. José Antonio Kast llega a Cerro Castillo tras maratónica jornada de reuniones a horas de asumir la Presidencia

Cuenta regresiva para el cambio de mando. El presidente electo dejó el Palacio Cousiño rumbo a Valparaíso tras sostener encuentros bilaterales con más de 20 delegaciones internacionales.

Mario Vergara

Matías Castillo

José Antonio Kast llega a Cerro Castillo tras maratónica jornada de reuniones a horas de asumir la Presidencia

José Antonio Kast llega a Cerro Castillo tras maratónica jornada de reuniones a horas de asumir la Presidencia / Hans Scott

El presidente electo, José Antonio Kast, dio por finalizada su agenda de actividades en Santiago y se traslada a esta hora hacia el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en la Región de Valparaíso.

El mandatario abandonó el Palacio Cousiño acompañado por su esposa y futura primera dama, María Pía Adriasola, tras liderar una extensa jornada de reuniones estratégicas con representantes extranjeros.

Revisa también:

ADN

Durante este martes, Kast sostuvo encuentros bilaterales con más de 20 delegaciones internacionales, gestiones que sientan las bases de las relaciones diplomáticas para su periodo de cuatro años.

Al retirarse del recinto, el presidente electo evitó realizar un balance formal ante la prensa, optando por un tono distendido al bromear sobre sus últimas horas de libertad personal, calificando la jornada como su “último martes de pololeo” antes de asumir la máxima jefatura del Estado.

Preparativos para el cambio de mando

El despliegue para la ceremonia de este miércoles en el Congreso Nacional de Valparaíso ya se encuentra en su fase final. Se espera la asistencia de más de 1.000 invitados, incluyendo a las delegaciones que hoy pasaron por el Palacio Cousiño y otras que llegarán directamente a la sede legislativa.

La agenda del próximo presidente comenzará desde muy temprano en la zona costera, marcando el inicio oficial de su administración.

Contenido patrocinado

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

&#039;DEADLINE&#039; debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

'DEADLINE' debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: &#039;para que la gente me vea en otra faceta&#039;

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: 'para que la gente me vea en otra faceta'

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad