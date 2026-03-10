José Antonio Kast llega a Cerro Castillo tras maratónica jornada de reuniones a horas de asumir la Presidencia / Hans Scott

El presidente electo, José Antonio Kast, dio por finalizada su agenda de actividades en Santiago y se traslada a esta hora hacia el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en la Región de Valparaíso.

El mandatario abandonó el Palacio Cousiño acompañado por su esposa y futura primera dama, María Pía Adriasola, tras liderar una extensa jornada de reuniones estratégicas con representantes extranjeros.

Durante este martes, Kast sostuvo encuentros bilaterales con más de 20 delegaciones internacionales, gestiones que sientan las bases de las relaciones diplomáticas para su periodo de cuatro años.

Al retirarse del recinto, el presidente electo evitó realizar un balance formal ante la prensa, optando por un tono distendido al bromear sobre sus últimas horas de libertad personal, calificando la jornada como su “último martes de pololeo” antes de asumir la máxima jefatura del Estado.

Preparativos para el cambio de mando

El despliegue para la ceremonia de este miércoles en el Congreso Nacional de Valparaíso ya se encuentra en su fase final. Se espera la asistencia de más de 1.000 invitados, incluyendo a las delegaciones que hoy pasaron por el Palacio Cousiño y otras que llegarán directamente a la sede legislativa.

La agenda del próximo presidente comenzará desde muy temprano en la zona costera, marcando el inicio oficial de su administración.