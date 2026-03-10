Incendio afectó a dos fábricas en Santiago Centro: otras dos casas fueron afectadas tras propagación

Un incendio estructural se registra durante esta jornada en Santiago Centro, específicamente en la intersección de Padre Orellana con General Gana, según informó la Dirección Regional Metropolitana de SENAPRED.

La emergencia provocó un amplio despliegue de equipos en el lugar y generó preocupación en el sector por el movimiento de carros y la interrupción parcial del tránsito.

Con el paso de las horas, el incendio fue controlado y pasó a una fase de cierre operativo. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yevenes, explicó que el riesgo principal ya fue superado y que las labores se concentran en dejar el sector sin peligros residuales.

En ese sentido, afirmó: “La emergencia se encuentra contenida, estamos trabajando en labores de ventilación y remoción final para el retiro de bomberos, pero ya no hay peligro de propagación”.

Destrucción total de fábrica y afectación a viviendas: el balance preliminar del operativo

De acuerdo con el comandante, el incendio partió con alta intensidad en el recinto donde se elaboraban o almacenaban productos del rubro alimenticio. “Esto partió en una fábrica de suplemento alimenticio, que tuvo destrucción total, y se propagó a una bodega antigua, de elementos de impresión”, señaló, detallando que el avance alcanzó a inmuebles residenciales: “Además, hubo afectación de dos casas habitación”.

El operativo movilizó a 16 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, con apoyo del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa. En total, trabajaron cerca de 200 voluntarios, lo que da cuenta de la magnitud de la emergencia y de la necesidad de contener un foco con potencial de propagación por cercanía de bodegas y viviendas.

Aunque el fuego ya está contenido, las labores de ventilación y remoción son críticas para evitar rebrotes, especialmente en estructuras antiguas o bodegas con material combustible. En paralelo, en este tipo de eventos suelen iniciarse peritajes para establecer el origen exacto del incendio y eventuales condiciones de riesgo en el lugar, además de evaluar daños estructurales y condiciones de habitabilidad en las viviendas afectadas.

Por ahora, el llamado a residentes y automovilistas es a mantener precaución en el perímetro, debido a posibles cortes o restricciones momentáneas mientras se completa el retiro de unidades y el trabajo final de seguridad.