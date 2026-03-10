;

Este es el único entrenador que duró menos que “Paqui” Meneghini en la U: acusó que el plantel le hizo “la cama”

El ex O’Higgins alcanzó a dirigir siete encuentros en la banca azul, pero antes otro técnico estuvo incluso menos partidos.

Javier Catalán

Foto: Copa Argentina

Foto: Copa Argentina

La historia de Francisco Meneghini como entrenador de Universidad de Chile parecía estar destinada a terminar tempranamente, y así sucedió este martes, cuando su etapa finalizó de manera consensuada con la dirigencia.

El argentino apenas alcanzó a dirigir siete partidos en la banca azul, sumando solo un triunfo (en el Superclásico), cuatro empates y dos derrotas, entre ellas la eliminación en la Copa Sudamericana.

Si bien el paso del discípulo de Marcelo Bielsa duró bastante poco, no es el director técnico que menos partidos ha dirigido en el “Romántico Viajero”, aunque quedó cerca.

Sin contar a entrenadores interinos, el DT que menos tiempo estuvo a cargo del equipo universitario laico fue Salvador Capitano, quien en 2007 solo estuvo en la banca durante seis partidos, sumando una victoria, dos empates y tres derrotas.

En su caso, al momento de ser despedido por la dirigencia de la U, el argentino-italiano acusó que el plantel, encabezados por Sebastián Pinto, jugó para atrás para provocar su salida, una polémica que reveló con lujo de detalles en una reciente entrevista con Los Tenores de ADN.

