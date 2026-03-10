“El trabajo sexual sigue siendo mi main source”: reconocida cantante urbana sorprende con confesión sobre sus ingresos

La escena del género urbano en la industria musical siempre ha dado mucho de qué hablar en torno a diferentes temáticas y complejidades.

En Puerto Rico, donde estos ritmos salen con mayor impulso hacia el resto del mundo, hay una amplia diversidad de artistas que viven realidades desconocidas detrás de las cámaras, los micrófonos y fuera del estudio de grabación.

Un ejemplo de esto es lo que pasa con Villano Antillano, rapera que ha tenido un llamativo crecimiento profesional pero mantiene una vida diferente a lo que muchos podrían pensar.

La artista de 30 años erradicada en Madrid hizo una importante revelación en una reciente entrevista, señalando que el “trabajo sexual” sigue siendo su principal fuente de ingreso a pesar de lo que ha logrado en la música.

Villana Santiago (nombre real), prepara el lanzamiento de su nuevo álbum Ante el umbral del peligro no siento temor, un proyecto donde explora y refleja etapas de duelo personal con energía y rabia.

Pese a hitos como ser la primera mujer trans no binaria en ingresar al Top 50 Global de Spotify, denuncia la transfobia rampante en la música urbana, donde la inclusión parece solo “por conveniencia, porque es cool pararse al lado de una transexual”.

Revelación clave sobre sus finanzas

En conversación con El País, la artista enfatizó que “el trabajo sexual sigue siendo mi main source (fuente principal), no la industria musical”, contrario a lo que muchos podrían imaginar y evidenciando un escenario complejo en torno a su crecimiento profesional.

“Puedo meterle más a mi proyecto gracias al trabajo sexual. Estoy en un momento en el que me he tomado la libertad de enfocarme en mi arte, en crecer como artista, porque no puedo hacer más nada en la industria, no la voy a cambiar ni tengo interés en hacerlo”, complementó.

Esta confesión subraya su rechazo a presiones externas: “Lo digo porque a veces aparecen figuras que dicen: ‘Cabrón, tienes que romper todos estos siglos de opresión’. Y pienso: ‘Pues rómpelos tú, que tienes el privilegio y el poder para hacerlo’”.​

De igual forma, Villano se describe en sintonía consigo misma: “Me divorcié del miedo. Fue una decisión, porque tengo certeza de que soy feliz“.

“Vivo la vida que quiero vivir, tomo las decisiones que quiero y me veo como me quiero ver”, añadió.