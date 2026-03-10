El salto en el ranking planetario de las Diablas tras ganar el Pre Mundial en Santiago / ERNESTO ZELADA/AGENCIA UNO

Las buenas noticias siguen llegando para las Diablas luego de coronarse como las campeonas del Pre Mundial de hockey césped que se disputó en Santiago.

Este martes se actualizó el ranking mundial de la especialidad, cuestión que dejó a Chile en el mejor lugar de su historia.

Las Diablas ascendieron al puesto 11 del mundo, situándose a un lugar del top 10, lugar donde se ubica Australia, equipo al que derrotaron dos veces en Santiago.

El elenco nacional superó el lugar 12 que habían ostentado como mejor registro en 2024 tras quedar terceras en la Nations Cup.

Así las cosas, la selección chilena femenina de hockey césped se ubica como la segunda mejor de Sudamérica, solo superadas por Argentina, que está segundas a nivel planetario.

Países Bajos lidera el escalafón con miras al Mundial de agosto, para el cual el próximo 17 de marzo se conocerán los grupos.