A 4 años del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania: 2025 fue el más sangriento para el ejército ruso

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, conmemoró este martes con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y otros dirigentes europeos los cuatro años del comienzo de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, con una ceremonia oficiada por líderes religiosos de distintas confesiones en la Catedral de Santa Sofía de Kiev y una ofrenda celebrada en la Plaza de la Independencia (de Maidán).

En la misa participaron, además de Von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb. Además de estos líderes europeos han viajado a Ucrania para reafirmar su apoyo al país invadido los jefes de Estado y de Gobierno de los países bálticos y nórdicos, y el primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic, que se reunirán con Zelenski durante la jornada.

Zelenski, reconoció que “no es tarea fácil” mantener la unidad entre Europa y Estados Unidos “en las circunstancias actuales”, pero advirtió de que sólo con ambos poderes “unidos” se podrá seguir resistiendo el avance ruso. “Debemos seguir igual de decididos y fuertes como cuando empezó la agresión. La amenaza no se ha reducido, estamos resistiendo a Rusia pero no hemos conseguido aun garantizar la seguridad”, dijo Zelenski en un discurso por videoconferencia ante el Parlamento Europeo por el cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa.

En tanto, los soldados rusos muertos en Ucrania en cuatro años de guerra e identificados con nombres y apellidos por medios independientes han ascendido a 200.186, según informaron el portal Mediazona y el servicio de la BBC en ruso. Estos medios han identificado en el último mes otros 35.000 muertos en acción gracias, en gran medida, a los datos del registro de certificados de herencia.

Cuando se cumplen cuatro años de combates y bombardeos, se desconoce todavía con certeza el número de muertos. Según el último recuento de la ONU en 2025, cerca de 15.000 civiles habían muerto y 40.600 habían sido heridos en territorio ucraniano, aunque la cifra real es “probablemente considerablemente más alta”, sobre todo por la dificultad de acceder a las zonas ocupadas.

El 2025, el año más sangriento

Mediazona y BBC aseguran que “es muy probable” que el 2025 sea el año en el que el ejército ruso ha sufrido mayores pérdidas en sus filas. Por lo pronto ya han sido identificados casi 50.000 nombres y las estimaciones apuntan a que el saldo mortal del pasado año acabará superando los 90.000, frente a las 83.706 identificaciones correspondientes a 2024.

El informe destaca que dos tercios de los fallecidos procedían de localidades de menos de 100.000 habitantes, ya que las grandes urbes y las ciudades rusas de más de un millón de habitantes “casi no se han visto afectadas por la guerra”.

Según la BBC, más de la mitad de los muertos eran reclutas, voluntarios o convictos enviados al frente; es decir, gente sin conexión militar antes del inicio de la guerra, a la que en Rusia se refieren como “operación militar especial”.