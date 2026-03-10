“Borra todo”: escucha clave revela cómo operaban abogados y funcionario judicial formalizados por corrupción en Los Ángeles

Este martes, en Los Ángeles, se retomó por tercer día la audiencia de formalización de cargos en contra de las abogadas Andrea Romero y Susana Cortés. Además, del exdefensor jefe de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez y del ex funcionario judicial, Nelson Sáez, todos investigados por asociación delictiva, tráfico de drogas, tráfico de armas, acceso indebido a la información y soborno.

Este nuevo caso de corrupción vuelve a salpicar al Poder Judicial. Toda vez que las abogadas Romero y Cortés, quienes trabajaban de manera particular, arreglaban las audiencias con pagos a un funcionario del Poder Judicial y de la Fiscalía para que la jueza Cherie Palomera, amiga de ambas, estuviera en la sala.

Sobre este modo de operar se tiene registro desde el año 2017 y hasta marzo del 2025, donde además se entregó en al menos 400 veces información de las carpetas investigativas que eran dadas a sus defendidos, todos imputados por delitos de crimen organizado.

Pero no solo eso, porque incluso la imputación de la Fiscalía, dice que ambas juristas colaboraron en la custodia de la droga de Luis Corvalan, conocido como “El corbata”, y a sus integrantes, donde destaca Moises Bastardo, quien cumple cadena perpetua por sicariato.

Desde el Ministerio Público comentaron que es una investigación larga, de 2 años, donde se ha establecido que existe una asociación criminal. También explicaron que en el caso del exfiscal adjunto de Los Ángeles, Rodrigo Durán, esposo de Andrea Romero, y de la exjueza Cherie Palomera, se requiere antes de formalizarlos abrir una querella de capítulos, tal como lo vimos en el caso de Ángela Vivanco.

“Nosotros hemos establecido que se trata de una asociación criminal para cometer delitos, delitos muy graves además. Ustedes pudieron ver que se trataba de una banda criminal que estaba compuesta por personas muy peligrosas. Es una investigación que ha durado dos años, pero que nos deja hasta ahora satisfechos por los resultados que obtuvimos después de la investigación", señalaron desde la Fiscalía.

“Ahora, hay dos personas que han sido mencionadas y que no han sido formalizadas aún, que son el exfiscal Rodrigo Durán y la magistrada Chari Palomera. La verdad es que respecto de ellas, por la calidad que ostentan, se requiere primero presentar una querella de capítulos”, agregaron.

Recordemos que en septiembre del 2025, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, decidió destituir al fiscal adjunto de Los Ángeles, Rodrigo Durán, tras un sumario administrativo que lo vinculó con el traspaso de información reservada al estudio jurídico particular en que trabaja su esposa Andrea Romero, defensora de imputados avezados en delitos como narcotráfico, homicidio y sicariato.

Una de las pruebas que se ha presentado en esta audiencia de formalización de cargos es una escucha telefónica donde Susana Cortés se comunica con Luis Corvalán, quien creía que no estaba siendo investigado, pero es la propia imputada quien le indica qué hacer y le da información de otro caso.

“Vota todas las weas porque están pinchados. Pasaron al control de detención a Ortiz porque supuestamente había una transacción de droga”, se puede escuchar en el audio.

“Lo pasaron igual al control de detención porque se hizo con orden de registro. Así que ojo con esa wea. Vota los teléfonos, borralos completos porque están pinchados y siguen pinchados”, agrega el archivo.

“Ahora borra todo lo que yo te he mandado también. (’¿Pero no ando con orden? -pregunta el imputado-’). No, que yo sepa, las órdenes fueron tras ayer. La Andrea está en la oficina porque yo estoy en juicio, y ella me mandó que salen varios artistas y me mandó la foto. Por eso te la mandé el tiro. La carpeta no la he visto, en la tarde la voy a mirar. Y ahí te voy a avisar incluso hasta el teléfono si sale”, cierra.