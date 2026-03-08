;

Suspenden por segunda vez formalización de abogados y funcionario judicial por corrupción en Los Ángeles

Una ofensiva de las defensas para inhabilitar a la jueza postergó el proceso hasta este lunes, manteniendo a los cuatro imputados bajo custodia.

Mario Vergara

Por segunda ocasión en una misma semana, el Juzgado de Garantía de Los Ángeles debió suspender la audiencia de formalización contra tres abogados y un funcionario judicial imputados por graves delitos de corrupción. El proceso, que originalmente debía concretarse el viernes y luego fue trasladado para este domingo, sufrió un nuevo revés debido a una maniobra legal de los abogados defensores.

La estrategia judicial busca inhabilitar a la magistrada a cargo de la causa, Claudia Aguilera, lo que forzó al tribunal a decretar un receso. A raíz de esta situación, los cuatro detenidos permanecerán bajo custodia hasta la tarde de este lunes, momento en que el tribunal espera retomar el procedimiento para comunicar los cargos de la investigación.

La postura del Ministerio Público

Pese a las sucesivas postergaciones, la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, desestimó que se trate de un revés para el Ministerio Público. “No lo tomamos como un retraso, simplemente se están ocupando las instancias que corresponden”, afirmó la persecutora, quien además aclaró que la jueza Aguilera aún no ha sido inhabilitada, ya que la solicitud está pendiente de resolución ante la Corte de Apelaciones de Concepción.

La fiscal Mansilla también cuestionó el momento elegido por las defensas para presentar dicho recurso. “En opinión de la Fiscalía, esto se debió haber planteado mucho antes (...). Lo importante es que la Fiscalía está preparada para poder formalizar investigación y para solicitar cautelares”, enfatizó respecto a la oportunidad de la acción legal, publica La Tercara.

Con la legalidad de las detenciones ya ratificada desde el pasado viernes, el foco se traslada a la jornada de este lunes. Se espera que, una vez resuelto el conflicto de competencia, la Fiscalía finalmente exponga los antecedentes que vinculan a este grupo de profesionales con una presunta red de irregularidades en la administración de justicia de la zona.

