“Trump, mírales a los ojos”: medio iraní publica fotos de los menores muertos por ataques de EE.UU.

El periódico iraní Tehran Times acusó a Estados Unidos de estar implicado en el bombardeo contra una escuela en la ciudad de Minab, en el sur de Irán, ataque que dejó al menos 175 muertos, la mayoría menores de edad.

En su portada, el diario publicó fotografías de varios de los niños fallecidos bajo el titular “Trump, mírales a los ojos” , en referencia al presidente estadounidense Donald Trump. El medio sostiene que diversas investigaciones periodísticas internacionales apuntan a la participación de Estados Unidos en el ataque.

Hasta ahora, Washington ha rechazado cualquier responsabilidad en el bombardeo del establecimiento educativo. Según el mismo medio iraní, Trump ha evitado responder directamente a preguntas sobre el incidente y ha desestimado las acusaciones publicadas por distintos medios internacionales, calificándolas como “fake news”.

El mandatario también ha atribuido la responsabilidad del ataque al propio gobierno iraní, postura que coincide con la expresada por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. “Irán es la única parte que ataca a civiles”, señaló el funcionario, según consignó el diario.

Diversos medios internacionales han investigado el ataque. La cadena CNN indicó que los daños observados en el lugar son compatibles con el uso de municiones guiadas, mientras que The New York Times informó que la escuela habría sido alcanzada por fuerzas estadounidenses.

“Crimen llevado a cabo por Estados Unidos”

Por su parte, The Wall Street Journal apuntó al CENTCOM, el mando central militar de Estados Unidos, como responsable del ataque.

Medios de otras regiones también han señalado a Washington. La cadena Al Jazeera calificó el bombardeo como un “crimen llevado a cabo por Estados Unidos”, mientras que el portal Middle East Eye reportó que el recinto fue atacado en dos ocasiones, lo que habría provocado la muerte tanto de sobrevivientes del primer impacto como de personas que acudieron a rescatar a las víctimas.

A juicio del Tehran Times, la información reunida por distintos medios constituye una acumulación de evidencias que apuntan al menos a una posible complicidad de Estados Unidos en el ataque contra el centro educativo de Minab.