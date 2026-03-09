Human Rights Watch denuncia uso ilegal por parte de Israel de munición incendiaria en zonas residenciales del Líbano

Una grave denuncia realizó la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) sobre un tipo de elemento prohibido que habría usado Israel en un ataque en zonas residenciales del Líbano.

“El Ejército israelí utilizó ilegalmente municiones de fósforo blanco disparadas por artillería sobre viviendas el 3 de marzo de 2026 en la localidad de Yohmor, en el sur de Líbano“, denunció HRW en un informe citado por DW.

HRW agregó que se “verificaron y geolocalizaron siete imágenes que muestran municiones de fósforo blanco explosivo siendo utilizado sobre una parte residencial de la localidad, y trabajadores de la defensa civil que respondían a incendios en al menos dos casas y un vehículo en la zona”.

El ataque ocurrió horas después de que el Ejército israelí advirtiera a los residentes de la aldea y a decenas de otras en el sur del Líbano que evacuaran.

HRW afirmó que no pudo identificar de forma independiente si alguien resultó herido. El Ejército israelí no respondió a una solicitud de comentarios por parte de la agencia AP.

Anteriormente, Israel ha sostenido que utiliza fósforo blanco como cortina de humo y no para atacar a civiles.

El fósforo blanco

El fósforo blanco es una sustancia que se enciende al hacer contacto con el oxígeno y se utiliza para crear cortinas de humo o iluminar campos de batalla. Pero esta munición también puede ser empleada como arma incendiaria.

Defensores de derechos humanos afirman que el uso de fósforo blanco es ilegal según el derecho internacional cuando esta sustancia química incandescente se dispara en zonas pobladas.

La sustancia puede incendiar edificios y quemar el cuerpo humano en su totalidad. Quienes sobreviven enfrentan el riesgo de sufrir infecciones, insuficiencia orgánica o respiratoria, e incluso morir, aunque las quemaduras sean leves.

Se desata un incendio en el depósito petrolero de Shahran tras ataques de Estados Unidos e Israel, lo que dejó numerosos camiones cisterna y vehículos inutilizables en el área, en Teherán, Irán. (Foto de Hassan Ghaedi/Anadolu vía Getty Images). / Anadolu Ampliar

“El uso ilegal de fósforo blanco por parte del Ejército israelí en zonas residenciales es extremadamente alarmante y tendrá graves consecuencias para la población civil”, declaró Ramzi Kaiss, investigador de Human Rights Watch sobre el Líbano.

“Israel debe detener inmediatamente esta práctica, y los países que suministran armas a Israel, incluyendo municiones de fósforo blanco, deben suspender inmediatamente la asistencia militar y la venta de armas y presionar a Israel para que deje de disparar tales armas en zonas residenciales”, remató.